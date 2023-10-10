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        Konya'da çorapların içine gizlenmiş 23 kaçak silah ele geçirildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:00
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        Konya'da çorapların içine gizlenmiş 23 kaçak silah ele geçirildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Yalçın V'nin (44) kurusıkıları normal tabancaya dönüştürdüğü, özel kalıplardan çıkan tabanca parçalarını da satışa hazır hale getirerek bunun ticaretini yaptığı belirlendi.

        Belirlenen 5 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, bir evin garaj ve ağıl olarak kullanılan bölümünde, fasulye saplarının altında bulunan çorapların içine gizlenmiş 21 tabanca, 10 tabanca gövdesi, 64 tabanca parçası ve 1741 mermi ele geçirildi.

        Diğer adreslerde ise 2 el yapımı ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek bulundu.

        Gözaltına alınan Yalçın V. emniyete götürüldü.

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