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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısı:

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sporseverlere Letonya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 10.10.2023 - 11:46
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan, A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısı:
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sporseverlere Letonya maçı öncesi A Milli Futbol Takımı'na destek çağrısında bulundu.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın milli takıma her zaman uğurlu geldiğini belirterek, Konyalı sporseverleri 15 Ekim'de Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak maçta A Milli Futbol Takımı'na destek olmaya çağırdı.

        Gruptaki konumu nedeniyle Letonya maçının büyük önem taşıdığına dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

        "Daha önce şehrimizde oynanan Fransa, Hollanda ve İzlanda maçlarında olduğu gibi Letonya maçında da Konya olarak milli takımımızı en güzel şekilde ağırlayacağız. Konya, milli takımımıza her zaman uğurlu geldi. Takımımız inşallah bu sefer de alacağı galibiyetle ülkemizi gururlandıracak. Milli takımımızın başarısı için Konya olarak tüm kalbimizle destek vereceğiz. Sporcularımızın azim ve yetenekleriyle bu zorlu maçtan da başarılı bir sonuç alacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye'nin gururu olan milli takımımıza Letonya karşısında başarılar diliyoruz."

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