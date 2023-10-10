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        Seydişehir'de kangal cinsi çoban köpeklerinin zehirlendiği iddia edildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kangal cinsi çoban köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:50
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        Seydişehir'de kangal cinsi çoban köpeklerinin zehirlendiği iddia edildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kangal cinsi çoban köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği öne sürüldü.

        Seydişehir Stad Mahallesi 154111 Sokakta hayvancılıkla uğraşan Ali Özmen, kangal cinsi 3 çoban köpeğinin öldüğünü ve etrafında et parçaları gördü.

        Özmen'in ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, ölü hayvanlar ve çevresindeki et parçalarından numune aldı.

        Bölgede uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Ali Özmen, "Keçi çiftliğimde 5 adet kangal cinsi çoban köpeğim, bulundukları alana atılan et parçalarından yemiş. Sabah köpeklerimizin hareketsiz yattığını görünce hemen yanlarına gittim. 3 tanesinin öldüğünü, diğer ikisinin ise mecalsiz şekilde yattığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdim. Hayatta kalan diğerleri ise şu an sıkıntılı. Veteriner hekim tarafından tedavileri yapılmaya çalışılıyor. Küçükbaş hayvanları, hem yabani hayvanlardan hem de hırsızlardan koruyan kangal cinsi çoban köpeklerimin zehirlenmesi beni çok üzdü. Bunu yapan kişi ya da kişilerin bulunması için gerekli şikayetlerimizi yaptık." dedi.

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