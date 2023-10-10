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        Konyaspor: "Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

        Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:33
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        Konyaspor: "Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
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        Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pazar günü deplasmanda oynadığımız Atakaş Hatayspor maçı sonrası yurt içi ve yurt dışı yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic'in görevden alındığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kulübümüzün resmi mecraları dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktör Stanojevic yönetiminde, 12 Ekim Perşembe günü toplanacağı ve Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

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