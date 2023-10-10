Konya'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Niyazi Usta ilkokulu 3-G sınıfı öğrencilerinin katılımı ve Konya Uçurtma Kulübünün katkılarıyla, Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla "Türk Bayraklı 100. Yıl Temalı Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Selçuklu Seyir Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte Niyazi Usta İlkokulu Müdürü Numan Saraç, 3-G sınıfı öğretmeni Ahmet Resul Yıldız ve öğrencileriyle Türk bayraklı 100. yıl temalı uçurtmalar uçurdu.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çocuklarla bir araya gelmek istediklerini belirterek, "Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusunu daha fazla yaşatmak ve bununla ilgili farkındalık oluşturmaktı. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü seyir tepesine gelen diğer vatandaşlarımız da Türk bayraklı uçurtmalardan alarak coşkumuza ortak oldu." ifadesini kullandı.

Ergün, çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurguladı.