Seydişehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
Giriş: 11.10.2023 - 14:31 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:31
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
İncesu Mahallesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan Atilla Biroğlu, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Biroğlu'nu Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Biroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenildi.