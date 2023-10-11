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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'da iki tırda, 10 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:13
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'da iki tırda, 10 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi ve Adana Çevre Yolu'ndaki uygulama noktalarında 2 tırı durdurdu.

        Polis, iki tırda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 10 milyon 150 bin makaron ve 5 milyon 400 bin doldurulmuş sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan tır şoförleri hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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