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        Beyşehir Gölü'ne 2 milyon tane yavru sazan balığı bırakıldı

        Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'ne 2 milyon adet yavru sazan balığı bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:52 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:09
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        Beyşehir Gölü'ne 2 milyon tane yavru sazan balığı bırakıldı
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        Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beyşehir Gölü'ne 2 milyon adet yavru sazan balığı bırakıldı.

        Gölün jandarma burnu mevkiinde düzenlenen törende konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, sürdürülebilir balıkçılık için iç suları balıklandırmaya devam ettiklerini söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmekte olduğu "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi kapsamında Beyşehir Gölü'ne de balık bırakmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Seçen, şöyle konuştu:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Tarım Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın büyük önem verdiği su ürünleri sektörünün gelişmesi, insanımıza sağlıklı ve kaliteli protein kaynağı olan su ürünleri arzının artırılması ve desteklenmesi için su kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Bu amaçla bugün burada Beyşehir gölüne iki milyon adet sazan balığını bırakıyoruz. Beyşehir gölü ile birlikte İlimizde bulunan göl ve göletlere 2023 yılı içerisinde toplam 3 milyon 3 yüz bin adet sazan balığı bırakmış olacağız."

        Beyşehir Gölü’nün 650 kilometrekarelik alanıyla etrafında yaşayanlara geçim kaynağı olduğunu ve bu haliyle birçok kişiye de istihdam sağlamaya devam ettiğini aktaran Seçen, "Göl zemininden avcılık malzemelerinin temizlenmesine yönelik çalışmalarımız geçmiş yıllardan bu yana sürmektedir. Bu kapsamda bu yıl 5 bin hektarlık alanda hayalet ağ temizliği yapılmış olup, 5 bin metre ağ ve 520 adet pinter göl zemininden temizlenmiştir. Böylece su ürünlerinin hayalet avcılık ile zarar görmesi önlenmiş ve değer bulması sağlanmıştır. Gayemiz gölümüzü gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devretmektir." dedi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da Beyşehir Gölü’nün ülkenin önemli bir tatlı su balığı üretim merkezlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, balıklandırılmasına yönelik desteklerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Belediye Başkanı Adil Bayındır ve protokol tarafından kovalar içerisindeki yavru sazan balıkları göl sularına bırakıldı.

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