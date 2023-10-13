Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın Konya'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ile annesi Şerife Kaya'ya şehadet haberini yetkililer verdi.

Kaya'nın babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kaya'nın evli ve 2,5 yaşında çocuğu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanılmıştı.