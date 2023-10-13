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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da konuştu:

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, günün Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günü olduğunu belirterek "Gün, Gazze'deki bu acıyı dindirme günüdür." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:45
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Konya'da konuştu:
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, günün Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günü olduğunu belirterek "Gün, Gazze'deki bu acıyı dindirme günüdür." dedi.

        Davutoğlu, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konuştuğunu söyledi.

        Olayların cereyan ettiği Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa, Batı Şeria'nın Filistin toprakları olduğunu anlatan Davutoğlu, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Gazze'yi savunmaya adanmış bir siyaset yürüttüklerini dile getirdi.

        İşgale karşı direnen Filistinlilerin yanında olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle konuştu:

        "Gün, Filistinli kardeşlerimize ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma günüdür. Gün, Gazze'deki bu acıyı dindirme günüdür. Bu konuda doğru adım attıkları zaman, iktidarın ve Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da yanındayız. Filistin meselesinde ayrım gözetmeyiz ama Filistin'i ihmal ederlerse her gün sabah kalktığımızda 'Filistin' deriz, Filistin'i unutturmayız. Üzerlerine düşen görevi yapmak durumundalar."

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