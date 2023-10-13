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        Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:09
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        Konya'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 07 BJK 37 plakalı otomobil, Gökçimen Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 B 7484 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki S.K. (40), Ö.K. (8) ve Ş.G. (31) ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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