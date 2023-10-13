Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde çatı yenilerken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Beyşehir ilçesinde çatı yenilerken elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Yenidoğan Mahallesi'nde bir evin çatısında çalışan Mehmet A, akıma kapıldı.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Necmettin Erbakan Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Mehmet A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Beyşehir'de okul servisleri denetlendi
Beyşehir ilçesinde öğrencilerin güvenli yolculuğu için okul servis araçları denetlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin, huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla araçlarda denetim yapıldı.
Denetimlerde, araçların yönetmelikte belirtilen hususlara uyup uymadığı kontrol edildi.