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        Konya'da toptancılar çarşısında bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Konya'da toptancılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:34
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        Konya'da toptancılar çarşısında bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Konya'da toptancılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Merkez Selçuklu ilçesi Toptancılar Çarşısı'nda kırtasiye ve bakkaliye malzemelerinin satıldığı iş yerinin üst katında yangın çıktı.

        İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, plastik malzemenin yoğunlukta olduğu yerde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

        Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

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