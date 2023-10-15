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        Seydişehirli çiftçilerden Gazze'ye gıda desteği

        Seydişehir ilçesinde Gazze'deki sivil vatandaşlar için çiftçilerden gıda bağışı toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 15.10.2023 - 15:22
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        Seydişehirli çiftçilerden Gazze'ye gıda desteği
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        Seydişehir ilçesinde Gazze'deki sivil vatandaşlar için çiftçilerden gıda bağışı toplandı.

        Seydişehir İHH Gönüllüleri Ketenli Mahallesi'nde patates sökümü yapan çiftçiler tarafından yapılan patates bağışını kabul ederek Filistin'e göndermek için hazırlıklara başladı.

        İHH Seydişehir temsilcisi Ali Demirel, Müslümanlar için Gazze'nin önemli olduğunu vurguladı.

        Demirel, "9 gündür İsrail tarafından yoğun bombardıman altında Gazze'deki siviller bizlerden yardım bekliyor. Biz de gücümüz yettiğince bu patates söküm döneminde patates bağışlarını kabul ederek mazlumlara ulaştırmaya çalışacağız. Dualarımız her daim bu savaşın son bulması içindir." dedi.

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