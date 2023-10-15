Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü Konya'nın Karapınar ilçesi bir evin ambarında çıkan yangın hasara neden oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesi bir evin ambarında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Küllü Mahallesi, Ahmet Ayık Caddesi’nde bir meskenin ambarında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını hızla söndürdü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangın sonrası evin ambarı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.