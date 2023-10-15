Türkiye-Letonya
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda yapılacak Türkiye-Letonya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis