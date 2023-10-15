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        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:57 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:57
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        Futbol: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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        Stat:KonyaBüyükşehir Belediye

        Hakemler: Enea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)

        Türkiye: Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan (Dk. 68 Berkan Kutlu), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün (Dk. 75 Yusuf Sarı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Cenk Tosun)

        Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs (Dk. 46 Emsis), Jaunzems (Dk. 84 Davis Ikaunieks), Ikaunieks, Daskevics (Dk. 57 Krollis), Uldrikis (Dk. 75 Regza)

        Sarı kart: Dk. 17 Salih Özcan, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 64 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 (yedek kulübesinde) (Türkiye), Dk. 49 Emsis, Dk. 51 Ozols, Dk. 56 Daskevics, Dk. 64 Tobers (Letonya)

        Goller: Dk. 58 Yunus Akgün, Dk. 83 ve Dk. 90+2 Cenk Tosun, Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

        KONYA

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