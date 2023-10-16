Türkiye-Letonya maçının ardından

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın başarılı sonuçlar elde edeceğine inandığını belirterek, teknik direktör değişikliğinin olumlu yansıdığını söyledi.

Bak, A Millilerin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7'nci maçında Letonya'yı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güzel sonuç alan futbolcuları tebrik eden Bak, "Letonya'ya karşı şansımız tutmuyordu. Ama bu sefer net bir galibiyet elde ettik. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Almanya'nın kapılarını aralamış olduk. Almanya'ya inşallah gidiyoruz." dedi.

Bak, İtalya ile EURO 2032'yi beraber organize edeceklerini anımsatarak, bunun Türk sporunun geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da soyunma odasında sporcuları cep telefonuyla arayarak kutladığını aktaran Bak, şunları kaydetti:

"Konya taraftarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya'da görüşmek üzere. Almanya'da bizim evimiz gibi. Bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı."

- "Bundan sonraki hedef Almanya"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Cumhuriyetin 100'üncü yılında iki Avrupa Şampiyonası'nı garantilemiş olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Sürdürülebilir bir başarı istediklerini vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Geçici başarılar istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya. Orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın çok büyük desteği var. EURO 2032'yi düzenleme yetkisi almamızda yapılan 38 stat, yollar, köprüler, havaalanları ve konaklama tesislerinin etkisi büyük. İtalyanlarla yaptığım röportajlarda hep şunu sordular, 'Siz hazırsınız, biz hazır değiliz. Yetiştirebilecek miyiz?' Biz de bundan son derece mutluyuz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte görürüz."

- "Konya bize uğurlu geliyor"

Büyükekşi, Konyalı taraftarlara da teşekkür ederek muhteşem bir atmosfer oluşturduklarını aktardı.

Türkiye'nin en büyük başarıları hak ettiğini anlatan Büyükekşi, "Futbolcularımız bana, 'Başkanım maçı lütfen Konya'da yapalım. Konya bize uğurlu geliyor.' demişti. Gerçekten uğurlu geldi. Türk milletine bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Bugün Cumhurbaşkanı'mız da hem kendisi, hem ailesi, hem de Türk milleti adına bütün takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Bu bir ekip işi. Takımı eğer iyi kurarsak, başarılarımızın devam edecek."