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        Türkiye-Letonya maçının ardından

        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, kendisi için çok güzel bir gün olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 01:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 01:16
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        Türkiye-Letonya maçının ardından
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        UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya'yı 4-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktör Vincenzo Montella, kendisi için çok güzel bir gün olduğunu söyledi.

        Montella, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, çok özel bir gururu yaşadığını dile getirdi.

        Futbolcuların performansından mutlu olduğunu aktaran Montella, "Benim için çok güzel bir gün, çok mutluyum. Maçla alakalı da geliştirmemiz gereken bazı noktalar var, Onları fark ettim. Onların üzerinde duracağız ve çalışacağız. Hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Montella, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Türkiye'nin birinci torbadaki muhtemel rakiplerinin anımsatılması üzerine, "Bu konuda herhangi bir hesap yapmamıştım. Çünkü ilk hedefimiz bizim Almanya'ya ulaşmaktı. Sonrasında tabii ki de iştahımız da artacak. Çünkü birincilik için de oynayabiliriz." ifadesini kullandı.

        - Taraftara teşekkür

        Bir gazetecinin stattaki ambiyansın takımdaki etkisini sorması üzerine Montella, şöyle konuştu:

        "Taraftarımıza canı gönülden tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze onikinci adam görevini yerine getirdiler. Ben eskiden birkaç kere tanıklık etme fırsatım olmuştu. Bugün de direkt sahanın kenarındayken yaşadığımda gerçekten inanılmazdı. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum."

        - "Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz"

        Montella, elde edilen farklı galibiyete rağmen ikinci yarı bazı bölümlerde rakipten baskı görmelerinin belirtilmesi üzerine, "1-0'dan sonra ritmi biraz düşürdük ve geriye çekildik. Onu geliştirebiliriz. Çünkü daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bunun üzerinde de duracağımız kesin." dedi.

        Milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı'nın performansını da iyi bulduğunu aktaran Montella, oyuncunun bu maçta da mükemmel bir performans sergilediğini dile getirdi.

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