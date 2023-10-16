Seydişehir'de bulunan göletlere 1 milyon 300 bin yavru sazan balığı bırakıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Tabiat Parkı'na 1 milyon 300 bin sazan balığı bırakıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kuğulu Tabiat Parkı'na 1 milyon 300 bin sazan balığı bırakıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, tabiatın canlılığını koruyabilmek ve dengede kalmasını sağlayabilmek için birtakım çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bugün gerçekleştirdikleri bu çalışmanın bölgede balıkçılığın gelişmesi için büyük önem arz ettiğini belirten Tutal, "Lütfen avlanma mevsimine ve avlanma kurallarına uyalım. Doğal kaynakları koruyalım." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar da "Gelecek nesillere balık stoklarının aktarılabilmesi için öncelikle bakanlıkça getirilen düzenlemelere uyulması ve balıkların en az bir kez üremelerine imkan tanınmasıyla mümkündür. Bu nedenle vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum."ifadesini kullandı.