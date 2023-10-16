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        Konya'da 5 tabanca ele geçirildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:25 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:38
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        Konya'da 5 tabanca ele geçirildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, Üzümlü Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.

        Aramada 5 tabanca ve 349 tabanca parçası ele geçirildi.

        Ekiplerce tabancalar ve parçalara el konuldu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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