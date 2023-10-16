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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:05
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        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem" yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Konya merkezli İzmir, Tekirdağ, Mersin, Ankara, Kocaeli ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

        Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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