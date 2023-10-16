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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Kitap Günleri'ne katılanlara teşekkür etti

        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri", 10 gün boyunca yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:46 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:46
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya Kitap Günleri'ne katılanlara teşekkür etti
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        Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Konya Kitap Günleri", 10 gün boyunca yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, yüz binlerce kitapseveri Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Altay, kitapların insanlık tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "İslam kültür ve medeniyetinin kurucu başşehirlerinden Konya'mızda her yıl düzenlediğimiz 'Konya Kitap Günleri' ile yüz binlerce kitabı okurlarımızla buluşturuyoruz. Bu yıl 6-15 Ekim'de 10'uncusunu düzenlediğimiz etkinliğimizde başta şehrimizden olmak üzere bölge illerden ve Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e yüz binlerce kitapsever bir araya geldi. Konya Kitap Günleri'ne ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Tüm kitapseverlere, yayınevlerimize ve yazarlarımıza Konyalılar adına çok teşekkür ediyorum."

        - Yüz binlerce kitapsever “Konya Kitap Günleri”nde buluştu

        Konya Kitap Günleri'nde 10 gün boyunca yüzlerce söyleşi, atölye çalışmaları, gösteriler, imza günü ve sayısız etkinlik gerçekleşti. Kitap etkinliği kapsamında okurlar, milyonlarca kitap, 126 yayınevi ve 112 yazar bir araya geldi.

        Konya Kitap Günleri'nin son gününde ise Dursun Ali Erzincanlı, Sinan Akyüz, Tarık Tufan, Kemal Sayar, Bilal Sami Gökdemir, Musa Avcı, Alişan Kapaklıkaya, Zekeriya Efiloğlu, Hayat Nur Artıran, Mehmet Dinç, Kaan Murat Yanık ve Fatih Duman okurlarıyla buluştu.

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