Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 16.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:33
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Mehmet U. idaresindeki 07 LUH 25 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Malik U, Sırat U, Nursel U. ve Hüseyin U. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.