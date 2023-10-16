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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:33
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        Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Mehmet U. idaresindeki 07 LUH 25 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 39. kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada otomobilde bulunan Malik U, Sırat U, Nursel U. ve Hüseyin U. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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