Konya'da yaşlı adam yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında öldü
Konya'da 77 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Konya'da 77 yaşındaki kişi yalnız yaşadığı prefabrik evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kadı Abdurrahman Sokak'ta Ahmet Açöldüm'e (77) ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İçeride bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Açöldüm'ün cesedine ulaştı.
Yangında yaşamını yitiren Açöldüm'ün cenazesi otopsi işlemleri için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.