Konya ve çevre illerde İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto edildi Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Konya, Afyonkarahisar ve Aksaray'da bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını protesto etti.

Konya'da sivil toplum örgütü üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra çeşitli pankartlarla Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüdü.

İsrail aleyhinde sloganlar atan grup, saldırılarda ölenler için meydanda dua etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da sivil toplum örgütü üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile Zafer Meydanı'nda toplandı.

Grup adına konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, Filistin ve Gazze'nin özgürlüğüne kavuşması için dua ettiklerini söyledi.

Coşkun, "İsrail'i dün tanımadık, bugün tanımıyoruz, yarın da tanımayacağız. Bugün tüm sivil toplum kuruluşları olarak maddi ve manevi açıdan haklı Filistin davasında mazlumların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi, İsrail aleyhine sloganlar attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı İlhan Demir, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri gözetmediğini söyledi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından dağıldı.