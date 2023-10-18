Konya'da engelli aracı çalan 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde engelli aracı çalan 2 zanlı tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde engelli aracı çalan 2 zanlı tutuklandı.
M.K, Yarenler Mahallesi'ndeki evinden üç tekerlekli engelli aracının çalınması üzerine durumu polise bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen C.Y. (19) ile Y.E. (23) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.