Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da öğle namazı sonrası cemaat, başta Sultan Selim Camii olmak üzere Hacıveyiszade, Kapu ve kent merkezindeki diğer bazı camilerde gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Namazın ardından, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Karaman

Karaman'da ise başta Aktekke, Hacıbeyler ve Dikbasan camileri olmak üzere öğle namazı öncesi saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

- Aksaray

Aksaray'da da öğle namazına müteakip Ulu Cami avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için cami cemaati dua etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İmaret Cami avlusunda toplanan cemaat, yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.