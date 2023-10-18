Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ceviz ağaçlarından düşen 2 kişi yaralandı.

Üzümlü ile Sevindik mahallesindeki ceviz ağaçlarına çıkan Ramazan A. (76) ile Mevlüt T, dengelerini kaybederek düştü.

Yaralanan 2 kişi, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işyerleri denetlendi

Beyşehir'de gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan, yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin açıklamada, "Denetimlerde, işletmelerin hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edilmiştir."ifadesi kullanıldı.