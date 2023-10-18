VERİMDER "33. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Konya'da yapıldı

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 33'üncüsü, Konya'da gerçekleştirildi.

VERİMDER ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle bir otelde düzenlenen programda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, enerji verimliliğiyle ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla kamu kurumlarından, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkenin enerji verimliliği alanındaki gelişim ve dönüşümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Binalardaki enerji verimliliği, tasarruf, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için neler yapılabilir konusunda, bulunduğumuz her ortamda katılımcılarımızı, değerli paydaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bundan 5 yıl kadar önce Konya'ya geldiğimizdeki durumla şu anki durum arasında çok büyük farklar var. Bu konudaki bilincin arttığını, özellikle enerji verimliliği konusunda yapılan uygulamaların çok daha fazla hayatımıza girdiğini görmekteyiz."

Enerji maliyetlerinin gün geçtikçe arttığını aktaran Korkmaz, "2022'de ülkemizin 100 milyar doların üzerinde bir enerji faturası vardı. Bunun da yüzde 70'den fazlası dışarıdan ithal edilen kaynaklardan elde ediliyordu. Büyümeye çalışan ve büyüyen bir ülkeyiz ama bu paralelde enerjiye olan gereksinimimiz artıyor." ifadesini kullandı.

Korkmaz, son dönemde enerji faturalarının artmasının özellikle bölgede yaşanan savaşlardan kaynaklandığını belirterek, enerji verimliliğinin etkili bir mücadeleyle tüm şehirlerde sağlanması gerektiğini vurguladı.

- Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de enerji verimliliğinin önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

Enerji başta olmak üzere, üretimde, yapılarda, insan kaynağında, kısacası neredeyse her alanda verimlilik açığı olduğuna değinen Büyükeğen, şöyle konuştu:

"Bu açıkları kapatmak zorundayız. Konya Sanayi Odası olarak, bu dönemde işletmelerimizin enerji verimliliklerini artırmaları için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı Projesi'ni hayata geçirdik. Bu aracımızla sanayi tesislerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza giderek, enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, şu ana kadar 30 firma ve kuruluşumuzda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümlerle firmalarımıza 50 milyon lira tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 2 bin 402 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. 8 bin 769 ton karbon salınımının da önüne geçmiş olduk."​​​​​​​