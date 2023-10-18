Konya'da Siraceddin Urmevi sempozyumu düzenlenecek

Konya'da, Türk-İslam düşüncesinin kurucu aklı sayılan Siraceddin Urmevi konulu sempozyum düzenleneceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayelerinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının destek ve katkılarıyla gerçekleştirilen "Türk-İslam Medeniyetinin Kurucu Aklı: Siraceddin Urmevi" projesi kapsamında, 20-21 Ekim'de Konya'da sempozyum düzenleneceğini belirtti.

Taşkıran, Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılacak "13. Yüzyıl Türk-İslam Düşüncesinin Kurucu Aklı: Siraceddin Urmevi" sempozyumunda, uzman akademisyenlerin katılımıyla dönemin siyasi ve sosyal yapısının yanı sıra Siraceddin Urmevi'nin mantık, felsefe, kelam ve hukuk anlayışı ile düşünce dünyasına katkısının inceleneceğini ifade etti.

Bunun Siraceddin Urmevi'ye ve onun düşünce dünyasına hasredilmiş ilk sempozyum olma özelliğini taşıdığını dile getiren Taşkıran, Siraceddin Urmevi'nin türbesinde de anma programı düzenleneceğini kaydetti.