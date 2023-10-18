Konya'da tarlaya devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.
Nafiz K. idaresindeki 42 AOP 679 plakalı Antalya'dan Beyşehir yönüne doğru seyir halinde olan araç, kaymakam virajı olarak adlandırılan bölgede yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı.
Yoldan çıkıp tarlaya devrilerek ters dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ali K. ile Murat Ç. yaralanırken, araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.