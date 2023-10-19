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        Karapınar'da Muhtarlar Günü kutlanıyor

        Konya'nın Karapınar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:41
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        Karapınar'da Muhtarlar Günü kutlanıyor
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        Konya’nın Karapınar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Muhtarlar Derneği Başkanı Fahri Sağlık ve beraberindeki muhtarlar Anıt alanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Törende konuşan Sağlık, tüm muhtarların gününü kutlayarak, geçmişte ilçede emeği geçen muhtarlara teşekkür etti.

        Programın sona ermesinin ardından Karapınar İlçe Kültür Merkezi'nde Kaymakam Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka ile muhtarlar bir araya gelerek toplantı yaptı.

        Muhtarların vatandaşlarla devlet arasında bilgi akışı sağladığını belirten Öztürk, "Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğu anda ilk olarak başvuracakları kapı muhtarlarımızdır." dedi.

        Karapınar Belediye Başkanı Yaka da muhtarların mahalle veya köylerde devleti temsil ettiğini dile getirerek, "Devlet vatandaşa ulaşmak istediğinde muhtarlara, vatandaş da devlete ulaşmak istediğinde yine muhtarlara müracaatta bulunuyor. Dolayısıyla vatandaş bizleri en yakınındaki devlet temsilcisi ve devlet de kendisine en yakın vatandaş olarak görüyor." diye konuştu.

        Daha sonra Karapınar Belediyesi Millet Bahçesi’nde, muhtarlara yemek ikram edildi

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