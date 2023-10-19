Konya 3'üncü Ana Jet Üssü kapılarını lise öğrencilerine açtı

Konya 3’üncü Ana Jet Üssü'nü Beyşehir’deki Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında lise öğrencilerine jet üssünde Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan helikopter, yük, kargo, savaş, SoloTürk ve Türk Yıldızları gösteri uçakları gezdirilerek tanıtıldı.

Ardından SoloTürk ekibi ve Türk Yıldızları gösterilerini lise öğrencileri için sunarken, öğrenciler, gösteriyi nefeslerini tutarak büyük bir hayranlıkla izledi.

Programda öğrencilere mihmandarlık eden görevli öğretmen, Özgür Özdemir, ziyaretleri sırasında bir ilkin yaşandığını ve ilk defa aynı anda SoloTürk ve Türk Yıldızları gösterisinin bir arada icra edildiğini belirterek, "Bu gösterinin bir arada olması için çok uğraştım. Gerekli izinleri aldım. Öğrencilerimize hayatı boyunca unutamayacakları bir anı yaşattım. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz hayranlıkla gösterileri izledi. Bu ziyarette emeği geçen değerli komutanlarıma çok teşekkür ederim. Bize bu eşsiz gösterileri sunan hava kuvvetlerimizin göz bebeği SoloTürk ve Türk Yıldızları ekibine ayrı ayrı çok teşekkür ederim." dedi.