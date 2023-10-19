Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde Ereğli Kapalı T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hafız olan hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Ereğli ilçesinde Ereğli Kapalı T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hafız olan hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

        Cezaevinin konferans salonundaki törende hafız olan hükümlü Ahmet A.'ya, cübbesini İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge giydirdi.

        Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Bugün cezaevinde böyle bir programa katılmaktan çok memnunum. Bu binaların içinde sonuç itibariyle insanlarımız var ve siz bize, devletimize emanetsiniz. Devletimiz burada geçirdiğiniz günler içinde, sizlere yeni yollar, yeni ufuklar açma çabası içinde olacak, bizlerde bunun takipçisi olacağız. Ümit ederim ki Türkiye sathında bu tür programlar hayra gider, daha bol ve bereketli olur, sayıları onları, yüzleri, binleri bulur. Bu düşünceler ile Ereğli cezaevinde hafızlık eğitimi alan ve hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Hükümlü Ahmet A.'yı tebrik ederim." dedi.

        Hükümlü, hafız Ahmet A. da törende yaptığı konuşmada, "Rabbim inşallah herkese bu günleri nasip eder. Bana soracak olursanız, 'Kuran hayatında neyi değiştirdi' diye. Ben de size derim ki Kur'an beni baştan inşa etti. Rabbim öyle bir nimet nasip etti ki şu an. Rabbim herkesin tadına bakmayı nasip eylesin. Ama ben şunları dile getirmek istiyorum. Hafızlık eğitimine başladıktan sonra Mustafa hocamın şu sözünü hiç unutmadım. 'Oğlum Ahmet, hafızlıktan sonra hiçbir fakirlik, darlık bulamazsın.' biz de başlayınca bunu gördük, hamdolsun. Rabbim bunu nüksettikten sonra Kuran’ın emrettiği gibi bakmayı, görmeyi kısacası Rabbimin emrettiği gibi yaşamayı nasip etsin. Şu an hala cezaevinde hafızlık yapmakta olan arkadaşlarıma inşallah tamamlamayı nasip etsin. Üstümüzde emeği olan Mustafa Hocamızdan Allah razı olsun, diğer vaiz hocalarımızdan Allah razı olsun. Bize bu imkanı sağlayan savcılarımız, müdürlerimiz Allah onlardan da razı olsun." dedi.

        Program Hafız Ahmet Akbay’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

        Programa, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Ali Güneş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge,İlçe Müftüsü Abdullah Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk ve cezaevinde hafızlık eğitimi alan mahkumlar ve aileleri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Yalıhüyük'te gölet projesi için DSİ yetkilileri incelemede bulundu
        Yalıhüyük'te gölet projesi için DSİ yetkilileri incelemede bulundu
        Beyşehir'de yıl sonu sergisi açıldı
        Beyşehir'de yıl sonu sergisi açıldı
        Halkapınar'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Halkapınar'da Muhtarlar Günü kutlandı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı
        Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası
        Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası
        Konya 3'üncü Ana Jet Üssü kapılarını lise öğrencilerine açtı
        Konya 3'üncü Ana Jet Üssü kapılarını lise öğrencilerine açtı