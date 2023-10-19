Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Ereğli Kapalı T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hafız olan hükümlü için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Cezaevinin konferans salonundaki törende hafız olan hükümlü Ahmet A.'ya, cübbesini İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge giydirdi.

Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Bugün cezaevinde böyle bir programa katılmaktan çok memnunum. Bu binaların içinde sonuç itibariyle insanlarımız var ve siz bize, devletimize emanetsiniz. Devletimiz burada geçirdiğiniz günler içinde, sizlere yeni yollar, yeni ufuklar açma çabası içinde olacak, bizlerde bunun takipçisi olacağız. Ümit ederim ki Türkiye sathında bu tür programlar hayra gider, daha bol ve bereketli olur, sayıları onları, yüzleri, binleri bulur. Bu düşünceler ile Ereğli cezaevinde hafızlık eğitimi alan ve hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan Hükümlü Ahmet A.'yı tebrik ederim." dedi.

Hükümlü, hafız Ahmet A. da törende yaptığı konuşmada, "Rabbim inşallah herkese bu günleri nasip eder. Bana soracak olursanız, 'Kuran hayatında neyi değiştirdi' diye. Ben de size derim ki Kur'an beni baştan inşa etti. Rabbim öyle bir nimet nasip etti ki şu an. Rabbim herkesin tadına bakmayı nasip eylesin. Ama ben şunları dile getirmek istiyorum. Hafızlık eğitimine başladıktan sonra Mustafa hocamın şu sözünü hiç unutmadım. 'Oğlum Ahmet, hafızlıktan sonra hiçbir fakirlik, darlık bulamazsın.' biz de başlayınca bunu gördük, hamdolsun. Rabbim bunu nüksettikten sonra Kuran’ın emrettiği gibi bakmayı, görmeyi kısacası Rabbimin emrettiği gibi yaşamayı nasip etsin. Şu an hala cezaevinde hafızlık yapmakta olan arkadaşlarıma inşallah tamamlamayı nasip etsin. Üstümüzde emeği olan Mustafa Hocamızdan Allah razı olsun, diğer vaiz hocalarımızdan Allah razı olsun. Bize bu imkanı sağlayan savcılarımız, müdürlerimiz Allah onlardan da razı olsun." dedi.

Program Hafız Ahmet Akbay’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.

Programa, Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ceza İnfaz Kurumları Savcısı Ali Güneş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge,İlçe Müftüsü Abdullah Özmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Esat Can Öztürk ve cezaevinde hafızlık eğitimi alan mahkumlar ve aileleri katıldı.