Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası

        Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık, "nitelikli yağma" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık, "nitelikli yağma" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Demet A'nın darbedilmesine ilişkin tutuksuz yargılanan sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D'nin avukatları katıldı.

        Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara "nitelikli yağma" suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Mağdur Demet A'nın telefonunun olaydan sonra geri verilmesi ve kaybının giderilmesi nedeniyle sanıkların cezası 6'şar yıla, "iyi hal" indirimiyle de 5'er yıla düşürüldü.

        Sanıklara "hürriyeti yoksun kılma" suçundan verilen 6'şar yıl hapis cezası da "iyi hal" gerekçesiyle 5'er yıla indirildi.

        Sara D. ve Tuba D'ye "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "tehdit ve hakaret", "mala zarar verme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay 25 gün, Murat D'ye de "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Demet A, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        Bebeğini gömen anne hakkında yeni gelişme!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Taksiciyi bıçakla öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!
        Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş!

        Benzer Haberler

        Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı
        Ereğli ilçesinde cezaevinde hafız olan hükümlü için icazet töreni yapıldı
        Konya 3'üncü Ana Jet Üssü kapılarını lise öğrencilerine açtı
        Konya 3'üncü Ana Jet Üssü kapılarını lise öğrencilerine açtı
        Karapınar'da Muhtarlar Günü kutlanıyor
        Karapınar'da Muhtarlar Günü kutlanıyor
        Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığa, 10'ar yıl hapis
        Rezidanstaki işkence davasında 3 sanığa, 10'ar yıl hapis
        Yunak'ta Muhtarlar Günü kutlanıyor
        Yunak'ta Muhtarlar Günü kutlanıyor
        Hüyük'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Hüyük'te Muhtarlar Günü kutlandı