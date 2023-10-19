Konya'da bir kadını darbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık, "nitelikli yağma" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'da bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 2'si kadın 3 sanık, "nitelikli yağma" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Demet A'nın darbedilmesine ilişkin tutuksuz yargılanan sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D'nin avukatları katıldı.

Savcının mütalaasını tekrarladığı duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara "nitelikli yağma" suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Mağdur Demet A'nın telefonunun olaydan sonra geri verilmesi ve kaybının giderilmesi nedeniyle sanıkların cezası 6'şar yıla, "iyi hal" indirimiyle de 5'er yıla düşürüldü.

Sanıklara "hürriyeti yoksun kılma" suçundan verilen 6'şar yıl hapis cezası da "iyi hal" gerekçesiyle 5'er yıla indirildi.

Sara D. ve Tuba D'ye "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "tehdit ve hakaret", "mala zarar verme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla 2 yıl 1 ay 25 gün, Murat D'ye de "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "mala zarar verme", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Demet A, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuş, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.