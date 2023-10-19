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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ziyarette bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:09
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutladı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ziyarette bulunuldu.

        Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Konya Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Celalettin Doğan ve muhtarlarla görüşen Altay, 31 ilçede bulunan 1154 mahalle muhtarıyla Konya'nın yarınları için çalıştıklarını ifade etti.

        Altay, muhtarların şehir yönetiminde önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Konya Modeli Belediyecilik vizyonumuzla şehrimizi çok daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşırken, muhtarlarımız da sahip oldukları deneyim ve çalışma azmiyle bizlere her zaman katkı sağlamaktadır. Muhtarlarımızı şehrimiz için gösterdikleri çaba dolayısıyla tebrik ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum."

        Muhtar derneklerinin başkanları da Altay'a teşekkür etti.

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