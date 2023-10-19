Karapınar'da sağlık ocağı temel atma töreni yapıldı

Karapınar ilçesinde sağlık ocağının temel atma töreni gerçekleşti.

Törene Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Yaka, belediyenin tahsis ettiği araziye Sandıklı Mahallesi Sağlık Ocağı Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak sağlık ocağına, belediye olarak her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Kurban kesiminin ardından, ilk beton dökümü yapıldı.