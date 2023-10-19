Konya Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı

Konya Teknik Üniversitesi'nin (KTÜN) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni programı yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, yapılan sürdürülebilir ve yenilikçi araştırmalarla bilim ve teknoloji üreten kurumun, araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Üniversitenin bünyesinde 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitü, 12 araştırma ve uygulama merkezi bulunduğu bilgisini paylaşan Çelik, 496 akademik, 353 idari toplam 849 personel ile yaklaşık 14 bin öğrenciye hizmet verildiğini aktardı.

Çelik, 18 Mayıs'ta beşinci yaşını kutlayan üniversitede önemli çalışmalara imza atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, Kamu ve TÜBİTAK Destekli Projeler başta olmak üzere yüksek bütçeli projeler yapıyoruz. Akademisyenlerimize, 2023'te öz kaynaklarımızdan bu yıl 2 milyon 317 bin lira proje desteği sağladık. Bilimsel araştırmalar için sürekli gelişen, zengin içeriğe sahip kütüphanemizin yayın kapasitesini artırıyoruz. 2 milyon liranın üzerinde yayın aboneliği satın aldık. Bu yıl üniversitelerarası sıralamalarda yükselişimizi sürdürdük. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinde ilk 50 üniversite arasında yer aldık. Hedefimiz ilk 10 üniversite arasında yer almak. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2022-2023 sonuçlarına göre üniversitemiz, 126 devlet üniversitesi arasında yapılan genel memnuniyet sıralamasında 15'inci sırada yer aldı."

Akademik yıl açılışı kapsamında programa katılan Eski Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "Türkiye'de Teknolojik Gelişmeler" konulu konuşma yaptı.