Kaymakam Bakkal ve Başkan Tutal muhtarlarla bir araya geldi

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Bakkal, Adile Baysal Kültür Sanatevi'nde düzenlenen programda, birlikteliklerin sözde değil, özde yaşanması gerektiğini söyledi.

Seydişehir'in her zaman değişmeye ve ilerlemeye devam edeceğini belirten Bakkal, "Kapımız her zaman muhtarlarımıza açık. Sorunlarınızı her zaman gelip, anlatabilirsiniz. Birlikte çözüm getirerek üstesinden geliriz. Gününüzü kutluyorum." dedi.

Tutal ise tüm muhtarların Muhtarlar Gününü kutladı.

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaarslan da program için Tutal'a teşekkür etti.

Program, Tutal'ın muhtarlara hediye vermesinin ardından sona erdi.