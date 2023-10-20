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        Konya'da "Siraceddin Urmevi Sempozyumu" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayelerinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Siraceddin Urmevi Sempozyumu" Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:34
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        Konya'da "Siraceddin Urmevi Sempozyumu" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayelerinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "Siraceddin Urmevi Sempozyumu" Konya'da başladı.

        Sempozyum öncesi, 13. yüzyılda Türk-İslam düşüncesinin kurucu aklı sayılan Siraceddin Urmevi için metfun bulunduğu Musalla Mezarlığı'nda dua programı düzenlendi.

        Ardından Mevlana Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı okundu.

        Altun, mesajında, bu etkinliğin akademik camia için çok kıymetli katkılar sunacağına inandığını bildirdi.

        Türk-İslam düşüncesi ve bu çerçevede ortaya konulan birçok eserin, dünya düşünce tarihi içinde henüz yeri ve kıymetinin tam anlamıyla idrak edilemediğini, hala keşfedilmeyi bekleyen kayıp birer hazine durumunda olduğunu belirten Altun, "Akli ve nakli ilimlerde, dönemindeki en önemli hocaların tedrisatından geçen, mantık, felsefe, hukuk ve kelam alanında üstün meziyetlerinin yanı sıra diplomat kimliğiyle ön plana çıkan Siraceddin Urmevi, Anadolu Selçuklu Devleti'nin buhranlı zamanlarında baş kadılık gibi zor bir görevi hakkıyla ifa etmiştir." ifadelerini kullandı.

        Bu ve benzeri çalışmalar sayesinde Türkiye Yüzyılı'nın, düşüncede, sanatta, siyasette, teknolojide ve iktisatta kadim öz tecrübesi ve öz değerlerini iyi anlayan, istikametini buna göre çizen bir neslin geleceği olacağını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gelecek vizyonu çerçevesinde, sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve dünya için gerçekleşecek bir devrimin muştusu olan Türkiye Yüzyılı'nda, daha barışçıl, daha müreffeh, daha insani ve daha aydınlık bir dünyayı inşa edecek iradeyi ortaya koymak, ancak bu sorumluluğu hakkıyla yüklenmek, ilim emanetine ve irfan geleneğimize sahip çıkmak ve onu yeniden canlandırmakla mümkündür. Böylelikle aziz milletimiz, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli ve Siraceddin Urmevi gibi Anadolu'yu ilim, irfan ve muhabbetle mayalayan yüce şahsiyetleri bağrından tekrar çıkaracak ve Türkiye Yüzyılı'nda tüm insanlık için barışın, kardeşliğin, ilim ve irfanın membası olacaktır."

        Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu da sempozyumun, Siraceddin Urmevi gibi şahsiyetlerin daha fazla tanınması ve bilinmesi adına bir işaret fişeği olacağını söyledi.

        Konya'nın, İslam dünyasında "kandili sönmemiş" şehirlerden olduğunu belirten Uslu, "Sempozyum sayesinde, Siraceddin Urmevi'nin de Hazreti Mevlana ve diğer önemli şahsiyetler gibi tanınacağını temenni ediyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından sempozyum, Prof. Dr. Eşref Altaş, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer'in katıldığı oturumla devam etti.

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