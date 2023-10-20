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        Dağcılar Beyşehir Gölü'nün "ada mağarası"na ulaşmak için bir saat kürek çekiyor

        ABDULLAH DOĞAN - Beyşehir Gölü'nün üçüncü büyük adasında yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra metrelerce uzunluktaki galerileriyle cazibesini artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:52
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        Dağcılar Beyşehir Gölü'nün "ada mağarası"na ulaşmak için bir saat kürek çekiyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Beyşehir Gölü'nün üçüncü büyük adasında yer alan mağara, sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra metrelerce uzunluktaki galerileriyle cazibesini artırıyor.

        Beyşehir Gölü'nün adalarından biri olan Hacıakif Adası, kıyıya yakın ve yeşil dokusuyla gölün etkileyici manzarasını seyir imkanı sunuyor.

        Asırlık ardıç, meşe ve kara dut ağacıyla yeşillenen adaya doğaseverler, ilçe merkezinden tekne turlarıyla geliyor.

        Doğa sporları kapsamında gününü değerlendirmek isteyenler ise Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinden kano veya şişme botla yaklaşık bir saat kürek çekerek adaya ulaşıyor.

        Gölün kıyısında yer alan 285 hektar büyüklüğündeki adaya gelenler, yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından mağaranın girişine ulaşabiliyor.

        Üç metrelik dik ve sarp kayanın zemininde, dar girişiyle fark edilmesi güç olan mağara, geniş ve yüksek holden yüzlerce metre uzunluğundaki galerilere ayrılıyor.

        Sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra çok sayıda yarasanın mesken tuttuğu yer, serin ve nemli bir ortama sahip.

        - "Sarkıt ve dikitler görsel şölen sergiliyor"

        Akademik (Akşehir Aktif Dağcılık Eğitim Merkezi) Spor Kulübü Başkanı Bayram Çini, AA muhabirine, bir grup dağcıyla 15 yıl önce bölgede kamp yaptıklarını söyledi.

        Adada yer alan mağaranın varlığının kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Çini, adadaki habitatın etkileyici olduğunu kaydetti.

        Çini, ada içinde mağara oluşumunun merak uyandırdığına dikkati çekerek "Yüksek bir tepesi var. Bu tepe, doğa yürüyüşü için uygun. Doğa sporlarında değişik parkurlar her zaman için insanların daha çok ilgisini çeker. Burayı keşfetme amaçlı geldik. Mağarasını gezdik, gördük. Enteresandı. Sarkıt ve dikitler görsel şölen sergiliyordu." diye konuştu.

        - Adaya ulaşmak için kürek çekiyorlar

        Adaya ulaşmak için kano kullanmayı tercih ettiklerini aktaran Çini, "Kürek çekip sporumuzu yapmış oluyoruz. Doğada yürüyerek de bacak kaslarımız gelişmiş oluyor. Bundan dolayı da sağlıklı bir bünye elde etmiş oluyoruz." dedi.

        - "Gölün içinde bir toprak parçası ve bunun da içinde bir mağara"

        Çini, mağaranın girişi küçük olduğunu ancak ama içeriye doğru girildikçe çok büyük bir alana açıldığını belirterek "Ada içinde böyle bir mağaraya rastlamadım. Adada bir mağara olması ilginç. İnler vardır ama böyle ucu çok uzun gidilebilen bir yapı görmedim. Gölün içinde bir toprak parçası ve bunun da içinde bir mağara. Etkileyici, çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

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