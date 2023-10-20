Konya ve çevre illerde Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya'da cuma namazı sonrası cemaat Sultan Selim, Hacıveyiszade, Kapu ve kent merkezindeki bazı camilerde gıyabi cenaze namazına katıldı.

Namazın ardından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Öte yandan Hükümet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek sloganları attı, ardından basın açıklaması yapıldı.

- Aksaray

Aksaray'da da cuma namazını müteakip Ulu Cami avlusunda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Namaza Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Aksaray Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkan Yardımcısı Serdal Seyyirden, İsrail'in uluslararası hukuk ve insani değerleri gözetmediğini söyledi.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise İmaret Cami avlusunda toplanan cemaat, yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra Milli İrade Platformu tarafından Zafer Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Ellerine Filistin ve Türk bayrakları ile pankartlar alan sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, yürüyüş sırasında İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına konuşan Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Emin Uz, İsrail'in sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için bir bela olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

- Karaman

Karaman Sivil Toplum Platformu öncülüğünde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplananlar, saldırıları kınadı.

Platform Sözcüsü Tevfik Baran, yaptığı konuşmada, Gazze'de gözler önünde katliamların yapıldığını dile getirdi.

Daha sonra gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.