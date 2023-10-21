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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:47
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        Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Kurtbasan yayla yolunda Adnan P'nin kullandığı 42 L 6499 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Y. yönetimindeki 42 HNT 07 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobilde sürücü Mehmet Y. hayatını kaybetti. Araçtaki yolcu N.Y. ile motosiklet sürücüsü Adnan P. ise yaralandı.

        Ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumunun ağır olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, Konya'daki hastaneye sevk edildi.

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