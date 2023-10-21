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        Beyşehir Gölü'nde balık boy denetimleri sürüyor

        Konya'nınBeyşehir Gölü kıyılarında serbest dönemde yürütülen avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:25
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        Beyşehir Gölü'nde balık boy denetimleri sürüyor
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        Konya'nınBeyşehir Gölü kıyılarında serbest dönemde yürütülen avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler devam ediyor.

        Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yerleşim merkezlerinin karaya çıkış noktalarında faaliyet gösteren balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarında yapılan denetimlerde ruhsat ve belge kontrollerinin yanı sıra avı yapılan balıklarda boy limiti kontrol edildi.

        Havadan da desteklenen denetimlere ilişkin yapılan açıklamalarda, sazan balığı için avlanma boy limitinin 40, sudak ve kadife sazanının 26, tatlı su kefalinin de 20 santimetre olduğu hatırlatıldı.

        Bu ölçülerin altında balık avının yapılmasının cezai müeyyide gerektirdiği kaydedildi.

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