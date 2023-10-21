Beyşehir'de elma hasadı sürüyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinin son yıllarda elma üretimiyle adını duyuran Gölyaka Mahallesi'nde hasat sürüyor.
Konya’nın Beyşehir ilçesinin son yıllarda elma üretimiyle adını duyuran Gölyaka Mahallesi’nde hasat sürüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, elma hasadının yapıldığı Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan yerleşim merkezlerinden Gölyaka Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi.
Özver, görevli teknik personelle elma bahçelerinde incelemelerde bulundu, bahçe sahiplerine çalışmalarında kolaylık diledi.
Sahada üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Özver, "Elma hasadı yapılan bahçelerimizde de üreticilerimizle buluştuk. Üreticilerimizin sorunlarını ve taleplerini dinledik. Meyve yetiştiriciliği konusunda gerekli teknik bilgileri paylaştık." dedi.