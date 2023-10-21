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        Konya'da "Afet İletişimi Forumu" düzenlenecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Afet İletişimi Forumu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:11
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        Konya'da "Afet İletişimi Forumu" düzenlenecek
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Afet İletişimi Forumu düzenlenecek.

        "Bir Buçuk Derece İklim Okur Yazarlığı ve Afet İletişimi Programı" kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile gazeteciler konuşmacı olarak katılacak.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yürütecek.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Taner Taşkıran, yazılı açıklamasında, iletişimin, afetler sırasında ve sonrasında yaşam kurtarabilmekte olduğunu vurguladı.

        Doğru, hızlı ve koordineli iletişim, afet öncesi hazırlık ve afet anındaki müdahalelerin etkinliğini artırdığına işaret eden Taşkıran, forumun afet iletişimi alanında en son stratejileri, en iyi uygulamaları ve gelecekteki zorlukları ele almak ve çözümler geliştirmeyi amaçladığını aktardı.

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