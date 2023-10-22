Seydişehir'de Filistinlilere destek kermesİ düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İHH Seydişehir Bayan Gönüllüleri Filistinlilere destek için kermes düzenledi.

Hacıseyitali Mahallesi'nde açılan ve 3 gün sürecek olan kermesten elde edilecek gelirler Konya İHH'ya gönderilerek Gazzelilere ulaştırılması sağlanacak.

Kermeste İHH Seydişehir Temsilcisi Ali Demirel, katılımın yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oradan da zor durumda olan Gazzeli kardeşlere en kısa sürede ulaştırılacak. Filistinli kardeşlerin yararına düzenlediğimiz kermeste bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizler burada olmak üzere küçük paralar bir araya gelince büyük şeyler, büyük yaraları kapatabiliyor. Bir nebze de onların yaralarını sarmak için, bu kermes düzenlenmeye karar verdik. Aksa sadece Filistinlilere ait olan bir şehir değildir, çevresi Allah'ın mübarek kıldığı topraklardır."