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        UCLG Dünya Konseyi Konya'da toplanacak

        Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi, "Geleceği Tasavvur Etmek" temasıyla 26-28 Ekim'de Konya'da toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:45
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        UCLG Dünya Konseyi Konya'da toplanacak
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        Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Dünya Konseyi, "Geleceği Tasavvur Etmek" temasıyla 26-28 Ekim'de Konya'da toplanacak.

        Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, 140 ülkeden 240 binden fazla üyesi bulunan ve 5 milyar kentliyi temsil eden UCLG'nin dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu belirtti.

        UCLG Dünya Konseyine ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarına kaydeden Altay, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği başkanlığını devralacağımız UCLG Dünya Konseyi'nde hoşgörünün şehri Konya'mızdan tüm dünyaya en güçlü şekilde barış ve kardeşlik mesajları vereceğiz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 11'incisi olan sürdürülebilir şehirler ve topluluklara ulaşmak, kimsenin geride kalmadığı şehirler inşa etmek ve hiçbir şehir halkının geride kalmayacağı bir dünya için çalışacağız. Özellikle Filistin başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda akan kanın sona ermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Rusya-Ukrayna arasında devam eden ve tüm dünyayı etkisi altına alan krizin son bulması için de elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz."

        - 7 kıtadan katılım

        UCLG çatısı altında tüm insanlığa hizmet etmek için çaba gösterdiklerini aktaran Altay, "UCLG Dünya Konseyi'nde dünya genelinden kent yönetim liderlerini, yerel yönetim temsilcilerini, sivil toplum örgütlerini ve uluslararası paydaşları Konya'da misafir edeceğiz. UCLG Dünya Konseyi'nin bu yılki toplantısı, Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak ve Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz sürdürülebilir şehir çalışmalarını göstermek için de önemli bir fırsat oluşturacak." değerlendirmesini yaptı.

        Dünyadan 342 yerel ve bölgesel yönetim temsilcisinin ve 7 kıtadan konukların yer alacağı UCLG Dünya Konseyi'nin "Geleceği Tasavvur Etmek" temasıyla 26-27-28 Ekim'de Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılacağını vurgulayan Altay, Dünya Konseyi boyunca farklı ülkelerden ve kıtalardan gelen konuşmacıların katılacağı oturumlarda yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar, sürdürülebilirlik hedefleri ve küresel işbirliği konularında görüşlerin ele alınacağını belirtti.

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