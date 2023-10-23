Seydişehir'den kısa kısa
Seydişehir ilçesinde Anadolu Konyalılar Dernekleri Federasyonu istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Seydişehir ilçesinde Anadolu Konyalılar Dernekleri Federasyonu istişare toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Adile Baysal Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıda, ilçenin jeolojik yapısı ve termal varlıkları, Seyyid Harun Veli'nin öğretileri ve Eserleri konulu konferans düzenlendiğini kaydetti.
Anadolu Konyalılar Dernekleri Federasyonu Başkanları ve yönetim kurulu üyelerini Seydişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal, "Ülkenin farklı bölgelerinde hemşehrilerin birbirleriyle kenetlenmesi, birlik ve beraberliklerinin artırılması adına faaliyetler yürüten derneklerimizle her zaman istişare içindeyiz." dedi.
Seydişehir'e kazandırılan projelerin tanıtımı ve geziyle program sona erdi.
- Seydişehir'de 4. Kitap Günleri başlayacak
Seydişehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek kitap günleri gerçekleştirilecek.
Tanınmış yazarların konferans, söyleşi ve imza günü yapacağı kitap günlerinde kitapseverler yazarlarla buluşacak.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Millet Bahçesinde düzenlenecek etkinliğe ilçe halkını davet etti.
Etkinlikle, kitapsever 28 Ekim-3 Kasım'da ağırlanacak.